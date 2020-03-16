Україна повернула 170 громадян з Китаю, Італії

Новини України:Через коронавірус з початку евакуації українців з-за кордону додому повернулося 170 громадян.

З початку евакуації українців з інших країн через коронавірус, додому повернулися 170 громадян. Найбільшу кількість евакуювали з Італії. Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Так, від початку евакуації, до України повернулося 170 громадян. З Китаю 20 лютого 2020 року було евакуйовано 45 українців, з Італії 15 березня 2020 року було евакуйовано 123 українці. Також з лайнера Grand Princess 12 березня було повернуто в Україну двох громадян.

Нагадаємо, 15 березня 2020 року в Україну прибув літак з українцями, які не змогли повернутись з Італії у зв'язку з закриттям Словаччиною своїх кордонів. Наразі вони всі перебувають на карантині в своїх домівках.