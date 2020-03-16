Pornhub надав італійцям безкоштовний доступ до преміум контенту

Новини України:Безкоштовний доступ гарантований до закінчення карантину, пов'язаного з коронавірусом.

Сервіс Pornhub заявив про те, що надасть жителям Італії безкоштовний доступ до преміум-акаунтів до закінчення карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Як повідомляє "Громадське", карантин в країні ввели до 3 квітня.

"Щоб підтримати вас протягом наступних тижнів вдома, Італія також отримає безкоштовний доступ до Pornhub Premium протягом місяця", - йдеться в повідомленні ресурсу. У Pornhub також заявили про те, що будуть віддавати частину прибутку від платформи Modelhub для допомоги Італії у боротьбі з коронавірусом.

Офіційно зафіксоване число хворих в Італії становить 12,5 тисяч. За весь час в Італії через хвороби померли 827 осіб.

Станом на ранок 13 березня у світі зареєстровано 128 343 випадки зараження коронавірусом. Таким чином, за добу коронавірусом інфікувалися ще 2 089 осіб.

В Україні через поширення коронавірусу з 12 березня вводиться тритижневий карантин. В Україні вже три підтверджених випадки зараження коронавірусом. Два випадки зараження зафіксували у жителів Чернівецької області, ще один - у жителя Житомирської області.