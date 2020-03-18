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Зеленський підписав закон про коронавірус

Зеленський підписав закон про коронавірус
11:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Голова ВР Дмитро Разумков підписав відповідний закон 17 березня та передав його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідна інформація зазначена в картці законопроєкту (№3219) на сайті Верховної Ради.

Так, у графі про дату і стан проходження вказано: «Повернуто з підписом Президента», та уточнюється, що глава держави підписав закон 18 березня 2020 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Що відомо про українців із коронавірусом за кордоном

Цей закон, зокрема, передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законом передбачено створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема: проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі»; стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги; звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19; контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

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Закон, Зеленский, Карантин, Разумков, Коронавірус.
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