Зеленський підписав закон про коронавірус

Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідна інформація зазначена в картці законопроєкту (№3219) на сайті Верховної Ради.
Так, у графі про дату і стан проходження вказано: «Повернуто з підписом Президента», та уточнюється, що глава держави підписав закон 18 березня 2020 року.
Як повідомлялося, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".
Цей закон, зокрема, передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також законом передбачено створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема: проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі»; стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги; звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19; контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.