Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону

Новини України:Від загальної кількості осіб державний кордон перетнули майже 41 тис. громадян України, які здебільшого (25,8 тис.) повернулися додому.

У Державній прикордонній службі повідомляють про зменшення пасажиро-транспортного потоку по всій лінії державного кордону. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби провели оформлення 45,7 тис. осіб. З них в Україну прямувало понад 27,6 тис. осіб і понад 18 тис. громадян виїхали за кордон», - йдеться у повідомленні.

Іноземних громадян за добу оформлено понад 4,8 тис. осіб, понад 3 тисячі із них прослідували за межі нашої країни. Відмовлено ж у пропуску в Україну понад 80 іноземним громадянам.

Крім того, було оформлено 12,7 тис. транспортних засобів, причому як на в’їзд, так і на виїзд майже в однаковій кількості.

У ДПСУ зазначають, що окрім заходів прикордонного контролю прикордонники продовжують проводити і температурний скринінг. Минулої доби під час таких заходів виявлено 1 громадянина України з підвищеною температурою тіла 38 °C. Надалі представниками санітарно-карантинного підрозділу дану особу направлено на обстеження в медичний заклад.

Всього ж від початку запровадження додаткових заходів (з 25.02.2020) щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції територією України температурний скринінг проведено майже 2,3 млн осіб. З підвищеною температурою тіла виявлено понад 40 осіб. Подальше їхнє обстеження здійснювали представники медичної сфери.