Укрпошта опублікувала перелік відділень, які працюють цілодобово

Новини України:Із відновленням безперебійного функціонування міського транспорту, Укрпошта відновлюватиме подовжені графіки роботи відділень.

На період карантину та обмежень в роботі громадського транспорту, повний робочий день працюватимуть усі сільські відділення "Укрпошти" та до трьох - у кожному обласному центрі і місті Києві. Про це повідомила пресслужба національного поштового оператора.

"Сільські поштові відділення працюватимуть без змін за чинними графіками. Крім того, на території кожного обласного центру працюватиме до трьох чергових поштових відділень із подовженим графіком роботи до 21:00 або до 20:00", - зазначили в "Укрпошті".

Перелік відділень "Укрпошти" в обласних центрах та в м.Києві, що працюватимуть за нормальним або подовженим графіком, оприлюднено на сайті поштового оператора.

У решті відділень запроваджені зміни режимів роботи (скорочений графік).

Зокрема, у селищах з 18 березня поштові відділення "Укрпошти" працюють: по буднях початок роботи – без змін, закінчення роботи — до 18.00.

Частина міських відділень працюють: по буднях початок роботи - без змін, закінчення роботи — до 18.00. У суботу початок роботи - без змін, закінчення роботи — до 15.00.

При цьому, усі відділення Укрпошти продовжать надавати споживачам повний перелік поштових та фінансових послуг.