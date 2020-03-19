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6 міфів про шлюб, в які не варто вірити

6 міфів про шлюб, в які не варто вірити
17:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини України:Всі переконання та поради, які вам радять близькі щодо стосунків можуть не працювати у вашій парі.

Тому не поспішайте слухати поради від ваших одружених друзів чи розлучених людей, які вчать вас уникати їхніх помилок.

Нижче наведені кілька міфів про шлюб від видання Yourtango, які точно не варто слухати, щоб не зіпсувати стосунки з коханою людиною.

Ви будете займатися пристрасним сексом, коли завгодно

Ця віра багато в чому не відповідає дійсності, оскільки у вашого партнера і у вас можуть бути дуже різні уявлення про те, що таке здорове сексуальне життя. І те, що ви одружені, не означає, що ви повинні займатися сексом, якщо цього не хочете.

Краще встановіть певні правила у сексуальному житті, які влаштовуватимуть вас обох.

Перший рік одруження буде найлегшим

Шлюб – це одне з найважливіших зобов’язань, яке людина може взяти на себе, і це вимагає певної підготовки. Повірте, це не найлегший ваш рік спільного життя, адже ви обидва більше дізнаєтеся про шлюб та один одного і у вас може виникати безліч конфліктів.

До того ж, перший рік насправді найкращий рік одруження для консультування. Ви можете питати певних порад у батьків та друзів, це може запобігти деяким проблемам.

Діти ускладнюють шлюб

Діти не можуть ускладнити ваш шлюб. Максимум, ваші чада можуть допомогти висвітлити наявні слабкі сторони подружжя. Адже вони з часом стають «дзеркалом» батьків, за допомогою яких ви можете побачити власні емоції та поведінку.

Пробне розлучення – це хороший спосіб повернути вас на "шлях істини"

Пробні розлуки ніколи не є засобом отримати здорові відносини. Щонайбільше – це дорогий і погано спланований "тайм-аут" для емоційно виснаженої пари. У більшості випадків вони можуть призводити до того, що подружні кордони будуть сильно розтягнуті, тоді як очікування зруйнуються.

Причини, за якими старші чоловіки обирають "молоденьку" жінку

Перерви в стосунках не можуть позитивно впливати на партнерів, тому не слухайте таких порад. Пробна розлука призведе до ще більшої "прірви" між вами.

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Все по темі:

Родина, Шлюб, Весілля, Міфи, Сімейне життя, Шлюбне життя, Чоловік і жінка.
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