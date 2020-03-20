Українці застрягли на борту круїзного лайнера Costa Victoria

Новини України:За попередніми даними у жодної людини на борту не виявлено коронавірусу, остання зупинка була в порті Салала, де коронавірусу немає.

На борту круїзного лайнеру Costa Victoria, який прямує з Оману в Венецію застрягли девять українців. У зв’язку за пандемією коронваірусу пасажирам забороняється сходити на берег, тому вони запросили евакуацію з Італії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав один із українців, що перебувають на судні - Сергій Компанієць.

"Наразі на борту круїзного лайнеру Costa Victoria, який прямує за маршрутом Оман - Венеція перебуває дев’ять громадян України… За інформацією, отриманою від капітана, у зв’язку з пандемією коронавірусу, лайнер направляється у Венецію з технічними зупинками у Греції, без сходження пасажирів на берег. Очікувана дата прибуття - 28 березня. Останній порт, в якому була зроблена зупинка лайнера Costa Victoria, була 12 березня 2020 року - у порті Салала, в якому немає зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус, і де всі пасажири пройшли медичний огляд і отримали відповідні справки", - написав Сергій Компанієць.

Він зазначив, що з тих пір пасажири та екіпаж судна фактично перебувають на карантині, хоча випадків захворювання на лайнері нема.

"У зв’язку зі скасуванням Україною авіасполучення та важкою епідеміологічною ситуацією в регіоні прибуття лайнера Costa Victoria, ми просимо допомоги у Міністерства закордонних справ України, консульства України в Італії, народних депутатів, журналістів та всіх, хто може допомогти нам з евакуацією і поверненням на батьківщину", - додав Сергій Компанієць.

Невдовзі він опублікував ще одне повідомлення та подякував усім, хто долучився до вирішення проблеми.

"Маю надію, що питання вирішиться. Через кілька хвилин лайнер вийде з Суецького каналу і в мене закінчиться мобільний зв'язок (інтернет)", - сказав Сергій Компанієць.