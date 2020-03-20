Поліцейські штрафують українців за недодержання карантину

Новини України:Поліцейські проводять контроль додержування обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень.

У четвер, 19 березня, Поліцейські зафіксували 270 порушень правил щодо карантину. Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Так, сьогодні до заходів залучилися близько 15 тисяч поліцейських та 2,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

У результаті поліцейські виявили порушення та склали 270 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявлено на Донеччині. Там поліцейські склали 58 адмінпротоколів. Також порушення виявлені у Києві (31 протокол), Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) та Вінницькій (13) областях. Окрім того, 10 адмінпротоколів складено у Львівській області, по 9 – у Рівненській та Кіровоградській областях, 4 – у Миколаївській, по 3 – у Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях, 2 – у Житомирській. Ще по одному протоколу склали поліцейські в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та на Одещині.

Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, ГРПП, слідчо-оперативних груп тощо.