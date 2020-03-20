В Україні перша людина одужала від коронавірусу

Новини України:Сьогодні чернівчанина виписують з лікарні і він повертається додому.

Чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу", - сказав Президент.

"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну! Це найприємніша звістка за сьогодні, і вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, перший випадок коронавірусу зафіксували в Україні 3 березня у чоловіка, який повернувся з Італії.

Станом на ранок 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.