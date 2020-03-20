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П'ятниця, 20.03.2020
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ООС: Трьох українських військових поранено у п'ятницю на Донбасі

ООС: Трьох українських військових поранено у п'ятницю на Донбасі
19:15 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Поранені військові ЗСУ були евакуйовані до військово-медичного закладу.

Троє українських військовослужбовців дістали поранень унаслідок обстрілів у п'ятницю з боку незаконних збройних формувань на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. (...) Сьогодні, 20 березня, унаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців об'єднаних сил дістали поранень", - йдеться в повідомленні штабу ООС у соцмережі Facebook.

Зазначається, що поранені військові ЗСУ були евакуйовані до військово-медичного закладу, де лікарі оперативно надали їм належну медичну допомогу.

Війна на Донбасі: від початку року загинув 41 український військовослужбовець

Так, бойовики здійснили три обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік н. п. Мар'їнки, Новотроїцького, Широкиного.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме: поблизу н. п. Кримського, Луганського, Хутора Вільного, Новгородського, Новотошківського.

Підрозділи об'єднаних сил, які обороняються, використовували чергові вогневі засоби

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РФ, ЗСУ, ООС, Обстріл, Поранені.
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