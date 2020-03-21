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Китайські лікарі поділяться досвідом боротьби проти коронавірусу з Україною

Китайські лікарі поділяться досвідом боротьби проти коронавірусу з Україною
15:20 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новини України:Денис Шмигаль повідомив, що настурного тижня китайські медики через прямий телеміст передадуть Україні досвід боротьби з коронавірусом.

Наступного тижня відбудеться телеміст китайських лікарів із українськими медиками для передання досвіду боротьби з коронавірусом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати нам практичну допомогу в подоланні цієї хвороби", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Прем'єр зазначив, що Китай люб'язно погодився зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками і вірусологами.

"Телеміст орієнтовно відбудеться в найближчий вівторок. Щиро вдячний пану Сяньжуну і Китаю за підтримку", - додав він.

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Все по темі:

Китай, Инфекция, Пандемия, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр, Коронавірус, Covid-19.
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