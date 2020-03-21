Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Німеччина дозволила авіатранзит українців через свої аеропорти

Німеччина дозволила авіатранзит українців через свої аеропорти
18:04 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

МЗС України та Німеччини досягли домовленостей про авіатранзит українських громадян через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, але за певних умов. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

"Разом з МЗС досягли домовленостей із Німеччиною про авіатранзит наших громадян через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта. Є певні умови: Транзит має відбутись протягом 24 годин; Потрібен авіаквиток до України; Треба залишатись в транзитній зоні аеропорту, виходити заборонено. Ми постійно працюємо з іноземними урядами, аби полегшити українцям шлях додому", - йдеться у дописі.

Міністр закликав враховувати, що інші країни можуть вдатися до більш жорстких карантинних заходів.

Тепер про ситуацію з коронавірусом в регіонах можна дізнатися через гарячу лінію

"Не нехтуйте можливістю повернутися зараз", - застеріг Криклій.

Як повідомлялося, на 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими до України повернуться близько 6000 осіб.

Авіакомпанія МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Амстердам (AMS), Ларнака (LCA), Відень (VIE), Дубай (DXB), Нью- Йорк (JFK), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюсельдорф (DUS), Таллінн (TLL), Гельсінки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейк'явик (KEF).

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня у світі зареєстровано 286 696 випадків захворювання на Covid-19, 11 889 смертей і 93 602 випадків видужання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эвакуация, Німеччина, Українці, Авіатранзит, Аеропорти.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся