Люди вимагають від Зеленського грошей за відпустки "за свій рахунок" на карантин

Президента України Володимира Зеленського просять виплатити заробітну плату українцям, які пішли у відпустку за власний рахунок через карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом. Відповідна петиція №22/089734-еп з'явилася на сайті Глави держави.
"Більшість українців, які пішли у відпуску, через ведення карантину сидять вдома за власний рахунок! Чи буде держава компенсувати завдані збитки? Всі ми розуміємо, чому так сталося, але людям потрібно жити. Роботодавці тотально відправляють всіх у відпуску, планову або за власний рахунок", - йдеться у тексті петиції.
Так, відповідна петиція набрала 252 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 91 день.
Окрім того, Зеленського просять законодавчо гарантувати виплати по тимчасовому безробіттю найманим працівникам, що вимушено знаходяться на карантині. Відповідна петиція №22/089726-еп набрала 241 голос з 25 тис. необхідних.
Також Президента просять надавати додаткову державну грошову виплату в розмірі двух мінімальных зарплат кожний місяць громадянам України, яким доводиться працювати в стані епидемії в країні. Відповідна петиція №22/089650-еп набрала 47 голосів із 25 тис. необхідних.