Люди вимагають від Зеленського грошей за відпустки "за свій рахунок" на карантин

Новини України:Громадяни пишуть на сайті президента петиції щодо відшкодування коштів за відпусти за власний рахунок, які українці вимушені були брати через карантин.

Президента України Володимира Зеленського просять виплатити заробітну плату українцям, які пішли у відпустку за власний рахунок через карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом. Відповідна петиція №22/089734-еп з'явилася на сайті Глави держави.

"Більшість українців, які пішли у відпуску, через ведення карантину сидять вдома за власний рахунок! Чи буде держава компенсувати завдані збитки? Всі ми розуміємо, чому так сталося, але людям потрібно жити. Роботодавці тотально відправляють всіх у відпуску, планову або за власний рахунок", - йдеться у тексті петиції.

Так, відповідна петиція набрала 252 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 91 день.

Окрім того, Зеленського просять законодавчо гарантувати виплати по тимчасовому безробіттю найманим працівникам, що вимушено знаходяться на карантині. Відповідна петиція №22/089726-еп набрала 241 голос з 25 тис. необхідних.

Також Президента просять надавати додаткову державну грошову виплату в розмірі двух мінімальных зарплат кожний місяць громадянам України, яким доводиться працювати в стані епидемії в країні. Відповідна петиція №22/089650-еп набрала 47 голосів із 25 тис. необхідних.