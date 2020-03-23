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Літак з тестами на коронавірус прибув до України

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Літак з тестами на коронавірус прибув до України
07:29 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новини України:Літак з Китаю привіз 250 тисяч швидких тестів та інше обладнання.

Літак ЗСУ Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського міста Гуанчжоу велику партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє сайт Президента України.

"Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати. Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби тощо.

Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

"Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга народу" та урядовці", - вказується в повідомленні.

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Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю, зазначають в ОП. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Як повідомлялося, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилетів до Китаю по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою.

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Китай, Карантин, Офис Президента, Літак, Коронавірус.
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