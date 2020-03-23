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Україна вступила в другий етап боротьби з коронавірусом

Україна вступила в другий етап боротьби з коронавірусом
10:11 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новини України:Команда МОЗ та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом.

В Україні розпочинається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише запобіжними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.

“Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є осередки, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, осередками. Тобто розпочинається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні”, - сказав Ємець.

За словами міністра, нині команда МОЗ та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ємець, буде ключовою у боротьбі з Covid-19.

“Зараз дуже важливо локалізувати осередки вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я ... зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менша, ніж навіть у Китаї”, - підкреслив глава МОЗ.

Як повідомлялося, на цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів.

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Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

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Все по темі:

Здоровья, Вирус, Коронавірус, Covid-19, Ілля Ємець.
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