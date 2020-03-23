Скільки ще українців чекають на повернення додому

Новини України:Повернення на Батьківщину за кордоном очікують понад 27 тисяч українців.

Міністерство закордонних справ уже повернуло в Україну понад 60 тис. наших співгромадян, ще більш як 27 тис. очікують повернення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу "Суспільне:UA" у понеділок, 23 березня.

"На сьогодні більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну. Ще 27 тис., навіть більше, залишаються за кордоном", - сказав Божок.

Він додав, що МЗС уже взяло під контроль ситуацію з поверненням українців у Європі і на Близькому Сході, наразі завершує вирішення питань в Азійсько-Тихоокенському регіоні.

"Ми створили хаби. Ми відкрили декілька можливостей для того, щоб повертатися – повітряний транспорт, наземний транспорт, залізниця. Зараз ми переходимо до Латинської Америки і Карибського басейну", - зазначив заступник міністра.

Як раніше повідомлялося, з 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.