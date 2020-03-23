Коронавірус vs Іспанський грип: історія в 100 років (Відео)

Іспанський грип або Іспанка - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства. У 1918—1919 роках (18 місяців) у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2 % населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20 % населення планети. Пандемія почалася в останні місяці Першої світової війни і швидко затьмарила це найбільше кровопролиття за масштабом жертв. Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A / H1N1), хоча за смертністю вона була однією з найменших.