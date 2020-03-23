Ємець: Закриттям лікарень повинні займатися лікарі, а не політики

Новини України:Через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заяиви, що питання закриття лікарень у рамках медреформи повинні займатися лікарі, а не політики. Про це він повідомив в ефірі одного із телеканалів.

“Реформа системи охорони здоров’я України продовжується, але має відбуватися еволюційним шляхом, щоб не допустити помилкового закриття медичних закладів. Для забезпечення інтересів пацієнтів долю реформи повинні вирішувати лікарі, а не далекі від медичної галузі державні службовці”, — сказав Ємець.

Він наголосив, що: “ми справді повинні забезпечити зменшення кількості ліжко-місць.

“Але це має відбутися еволюційним шляхом. І це мають вирішувати лікарі-професіонали, а не політики й чиновники: яким шляхом має впроваджуватися система державного медичного страхування. Еволюційно, через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди. Ні депутати, ні чиновники цього не повинні вирішувати”, — зазначив Ємець.

Так, в умовах поширення захворювання COVID-19 важливо забезпечити максимальну готовність медичних установ до роботи з пацієнтами.

“Тому я попросив три місяці, починаючи з першого квітня, для того, щоб продовжити термін і не закривати лікарень”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що багато хто в Україні не готовий до другого етапу медреформи 1 квітня.