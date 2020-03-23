Серед новоприбувших із за кордону українців у пятьох є підозра на коронавірус

Новини України:Серед 650 пасажирів поїзду Київ-Рига у пятьох виявили підозру на коронавірус.

Поїзд, який привіз українців з Білорусі, Литви та Латвії, простояв на станції більше трьох годин, через те, що громадян перевіряли на коронавірус. Підозру на Covid-19 мали 5 осіб. Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

"Сьогодні прибув у столицю потяг, у ньому знаходилось близько 650 осіб. Прикордонники разом з працівниками карантинного підрозділу діяли за алгоритмом аби перевірити усіх осіб і не допустити поширення захворювання Україною", — повідомив Демченко.

Він зазначив, що всім людям з маршруту Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига виміряли температуру, усі були опитані про їхній стан здоров’я, та усі підписали пам’ятки про самоізоляцію.

"У 5 людей підозра. Після цього медики з ними проводили заходи, аби підтвердити чи спростувати захворювання на коронавірус і в подальшому приймуть рішення щодо пасажирів з потягу", — розповів Демченко, додавши, що людей починають випускати з потягу.

Він зазначив, що потяг стояв з 17:00, а випускати почали після 20:00.