Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня

Новини України:Погода в Україні в найближчі дні буде залишатися прохолодною і вітряною, однак без істотних опадів.

У південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах у вівторок очікуються пориви вітру до 20 м/с, температура вдень 2-7° тепла, у Карпатах вдень 3-8° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у Карпатах, вдень у східних областях місцями невеликий сніг. У західній та східній частинах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла; у Карпатах вдень 3-8° морозу" - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 2-4° тепла, на Київщині вдень 2-7° тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 24 березня, в містах України:

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківск – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запорожжя – +4...+6

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +2...+4

Згідно з прогнозом, 25-26 березня опади в Україні не очікуються. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла (в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу), на півдні країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°), у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

У столичному регіоні також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

В Україні 27- 28 березня опади не прогнозуються. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, у південній частині 1-7° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті до 18° тепла.

На Київщині 27-28 березня без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла.

Народний прогноз погоди: 24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського. Як відомо, березень - це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим". У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.