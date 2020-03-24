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В Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу
13:48 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Для зменшення поширення хвороби необхідно дотримуватися вимог карантину і закликав також дотримуватися правил гігієни.

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19. Про це на брифінгу 24 березня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко,.

"За минулу добу у нас було зареєстровано 11 нових випадків. З них 10 було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. В основному це люди, які були в контакті з випадками попередніми, їх було в Чернівецькій області 25. Тому у нас динаміка збільшується, ми маємо 84 випадки коронавірусної хвороби, якщо оперувати даними попередньої доби, а також плюс 13, це вже 97 випадків на момент проведення нашого брифінгу", - сказав Ляшко.

Ляшко зауважив, що більшість людей в побуті використовують антисептик неправильно.

Доставлених тестів в Україну вистачить, щоб перевірити 16 тисяч осіб

Для ефективності необхідно нанести на руки не менше 2-3 мл антисептичної рідини - це щонайменше 5-6 розпилювань.При цьому 20-30 секунд, протягом яких долоні залишаються вологими - антисептичний засіб діє на мікроорганізми на руках.

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МОЗ, Вирус, Карантин, Україна, Хвороба, Коронавірус.
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