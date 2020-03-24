Даємо поради, як правильно шопитися онлайн під час карантину

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17:20 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Кабінет міністрів з 18 березня по 3 квітня закрив усі кав'ярні та заклади громадського харчування, дозволивши їм доставляти їжу за домашніми адресами.

З наявних рекомендацій ви можете обрати доставку їжі з ресторанів, продукти, побутову техніку, косметику чи навіть одяг.

Магазин "Антошка"

Попри те, що всі магазині закриті до 3 квітня, будь-які необхідні товари можна придбати онлайн.

На період карантину магазин дитячих товарів "Антошка" забезпечить покупців іграшками, автокріслами, одягом, взуттям та іншими товарами з безкоштовною доставкою до 31 березня.

В "Антошці" ви також можете придбати спеціалізоване дитяче харчування, суміші для грудного вигодовування, дитячі каші, пюре, а також підгузники та засоби гігієни по догляду за малюками.

Uber Eats

Сервіс запустив безкоштовну доставку під час карантину на замовлення понад 250 гривень до 31 березня.  У застосунку потрібно ввести промокод:

  • KYIVDELIVERYMARCH – Київ;

  • LVIVDELIVERYMARCH – Львів;

  • ODESADELIVERYMARCH – Одеса;

  • KHARKIVDELIVERYMARCH – Харків.

Uber Eats також ввели безконтактну доставку, коли кур’єр залишає замовлення в домовленому місці, до прикладу, під дверима.

Glovo

Glovo є одним із найпопулярніших сервісів доставки їжі в Україні. Функціонує доставка у 15 містах. У послуги входить доставка їжі з ресторанів, супермаркетів та аптек.

Аптека "Добрий день"

В період карантину аптека "Добрий день" надає безкоштовну доставку товарів при оформленні замовлення на суму понад 500 гривень.

Фокстрот

Магазин електроніки та побутової техніки пропонує безкоштовну доставку на замовлення товарів від 500 гривень до "Нової пошти". Також на деякий ряд товарів у магазині діє знижка – 50%. Акція триватиме до 5 квітня. Якщо ж ваше замовлення перевищить 3000 гривень, кур’єр безкоштовно доставить вам товар за домашньою адресою.

Rozetka

У зв’язку з карантином інтернет-магазин Rozetka пропонує безкоштовну кур’єрську доставку додому на суму від 2000 гривень. Отримати безкоштовну доставку з "Нової пошти" на всі групи товарів ви можете, зробивши замовлення на суму від 500 гривень.

F.ua

Інтернет-магазин F.ua забезпечує покупців безкоштовною доставкою при замовленні від 500 гривень. Побутову техніку, одяг чи косметику зможете забрати з "Укрпошти" чи пошти Justin.

EVA

Торговельна мережа EVA, що спеціалізується на товарах краси та здоров’я, пропонує безкоштовну доставку на суму від 400 гривень. Якщо ж замовлення буде на меншу суму, ціна доставки становитиме 25 гривень. Скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Маріуполі, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Львові або Харкові.

Winetime

Якщо вдома вам набридло сидіти, а походи в супермаркети викликають у вас занепокоєння – скористайтеся доставкою від гастромаркету Winetime. В онлайн-магазині ви можете замовити хамон, прошуто, різні види сирів, солодощі та алкоголь. Безкоштовна доставка по Києву для замовлення від 500 гривень, по Україні "Новою поштою" від 1000 гривень.

АТБ, Rozetka і "Нова пошта"

АТБ, Rozetka і "Нова пошта" запустили доставку продуктів на дім в період карантину. Пілотний проєкт поки що запущено лише у Дніпропетровській області. Клієнтам доступні три набори необхідних товарів вартістю 417, 519 і 723 гривень. Ціна доставки – 60-75 гривень.

Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час

Дивіться, як це виглядає:

Набір №1 (417 гривень):

Туалетний папір – 2 шт;

Мило туалетне (рідке або тверде екопак) – 1 шт;

Серветки вологі (15 шт) – 3 упаковки;

Серветки (паперові) 60 шт – 1 упаковка;

Яйця курячі – 1 упаковка;

Молоко тривалого зберігання – 1 шт;

Консерви рибні (бичок або сардина) – 1 шт;

Консерви м'ясні – 1 шт;

Олія – 1 шт;

Чай чорний –  1 шт;

Кондитерські вироби (вафлі або печиво) – 1 шт;

Вода без газу 1.5 л – 1 шт;

Крупа (ячна або пшенична) – 1 шт;

Макарони – 1 шт;

Цукор – 1 шт;

Сіль – 1 шт;

Картопля – 1 кг;

Морква – 1 кг;

Буряк – 1 кг;

Цибуля – 1 кг;

Яблука – 1 кг;

Пакет великий – 1 шт.

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Шопинг, Онлайн, Карантин, Поради, Коронавірус.
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