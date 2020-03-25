В Україні відзначають День СБУ

Новини України:25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Службу безпеки України».

В Україні 25 березня відзначається День Служби безпеки України.

Його запроваджено згідно з Указом Президента від 22 березня 2001 року, враховуючи заслуги СБУ в справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України одразу постало питання про ліквідацію в республіці радянської системи органів державної безпеки і створення нових державних інституцій, покликаних захистити її суверенітет та вирішувати інші завдання у сфері забезпечення національної безпеки. Було створено комісію з розроблення Концепції органів державної безпеки України.

Враховуючи її напрацювання, а також роботу Комісії Верховної Ради з реорганізації органів державної безпеки, 20 вересня 1991 року парламент ухвалив постанову «Про створення Служби національної безпеки України» (СНБ України). Тоді було призначено керівництво Служби та її основних структурних підрозділів, протягом вересня 1991 року – лютого 1992 року розроблено і затверджено штат підрозділів центрального апарату Служби, регіональних органів, органів військової контррозвідки та Інституту підготовки кадрів СНБ України. Далі почалося комплектування їх особового складу, який прийняв присягу на вірність ураїнському народу.