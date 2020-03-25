Що передбачає режим надзвичайної ситуації для українців

Новини України:Надзвичайний стан впроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності.

В Україні сьогодні було запроваджено режим "надзвичайної ситуації", тож МВС оприлюднило роз’яснення про те, що передбачає дане рішення.

Так, зазначають у відомстві, є "велика різниця між "надзвичайною ситуацією" і "надзвичайним станом".

"Режим надзвичайної ситуації на території України або окремих регіонів вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України", — підкреслили у МВС.

За даними міністерства, він запроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

Під час режиму НС влада організовує: