Що передбачає режим надзвичайної ситуації для українців

В Україні сьогодні було запроваджено режим "надзвичайної ситуації", тож МВС оприлюднило роз’яснення про те, що передбачає дане рішення.
Так, зазначають у відомстві, є "велика різниця між "надзвичайною ситуацією" і "надзвичайним станом".
"Режим надзвичайної ситуації на території України або окремих регіонів вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України", — підкреслили у МВС.
За даними міністерства, він запроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.
Під час режиму НС влада організовує:
- Визначається керівник робіт чи Штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди;
- Штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;
- Інформування населення;
- У разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення;
- Безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
- Режим карантину, у тому числі: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;
- Зупинення діяльності суб‘єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони;
- Комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів;
- Посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у е підвід ношеної об’єктів;
- Залучення необхідних сил і засобів та забезпеченння роботи медичних і протиепідеміологічних установ.