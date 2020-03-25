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Що передбачає режим надзвичайної ситуації для українців

Що передбачає режим надзвичайної ситуації для українців
16:31 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:Надзвичайний стан впроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності.

В Україні сьогодні було запроваджено режим "надзвичайної ситуації", тож МВС оприлюднило роз’яснення про те, що передбачає дане рішення.

Так, зазначають у відомстві, є "велика різниця між "надзвичайною ситуацією" і "надзвичайним станом".

"Режим надзвичайної ситуації на території України або окремих регіонів вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України", — підкреслили у МВС.

За даними міністерства, він запроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

Під час режиму НС влада організовує:

  • Визначається керівник робіт чи Штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди;
  • Штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;
  •  Інформування населення;
  •  У разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення;
  •  Безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
  • Режим карантину, у тому числі: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;
  •  Зупинення діяльності суб‘єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони;
  • Комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів;
  •  Посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у е підвід ношеної об’єктів;
  • Залучення необхідних сил і засобів та забезпеченння роботи медичних і протиепідеміологічних установ.
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Карантин, Инфекция, Пандемия, МВС, нс, Надзвичайна ситуація, Коронавірус, Covid-19.
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