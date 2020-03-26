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З 27 березня Україна повністю закриває авіапростір

З 27 березня Україна повністю закриває авіапростір
03:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Арсен Аваков наголосив, що при цьому ніхто не притискатиме конституційних прав громадянина України, кордон можна буде перетнути пішки чи на власному авто.

27 березня авіасполучення буде повністю припинено, але ніхто не буде притискати конституційних прав громадян. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,пише у повідомленні пресслужба МВС.

"Я наполягаю на тому, щоб авіасполучення було припинено. І в ніч з п’ятниці на суботу воно буде припинено. Президент давав час на повернення додому, однак, дехто хотів ще полежати на пляжі. Тепер ці громадяни хочуть за рахунок держави повернутися додому. В Києві, наприклад, з 34 інфікованих, 31 — це туристи, які повернулися з інших країн. Але якщо ви прийшли пішки або приїхали на власному авто — вас пустять і будуть раді, ніхто не притискатиме конституційних прав громадянина України", — сказав Арсен Аваков.

Також міністр внутрішніх справ зазначив, що громадяни які прибувають чартерними літаками із зони потенційної активності вірусу перевіряються лікарями.

"Всі хто прибував, і ще буде прибувати, всі перевіряються лікарями — візуально, температурний скринінг та швидкі тести. Але тут ми мусимо казати, що швидкі тести не дають повної картини. Якщо людина заражена щойно, то цей тест нічого не покаже. Він показує активність на п’ятий-десятий день. Таким чином ми все одно ризикуємо. Кожен з тих, хто прилетів має йти в самоізоляцію або обсервацію. Так як це багато тисяч людей, кожен з них підписує зобов’язання знаходитись в самоізоляції", — сказав Арсен Аваков.

Очільник МВС також підкреслив, що адреси цих громадян передаються в поліцію: "Зараз поліція переключається на те, що має контролювати, що кожна людина окрім власної свідомості має бути дисциплінована. На це в нас є відповідні механізми адміністративного впливу — штрафи і протоколи".

Арсен Аваков додав, що дійсно розглядається можливість контролю за допомогою телефонів: “Ми готові телефоном контролювати, але це — порушення конституційних прав і поки не введено надзвичайний стан, ніхто по телефонам не буде відстежувати переміщення кожної людини”.

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Все по темі:

Эвакуация, Инфекция, Пандемия, Арсен Аваков, МВС, "Кордон", Коронавірус, Covid-19, Авіаперельоти.
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