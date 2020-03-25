В Україні лабораторно підтверджено 136 випадків зараження коронавірусом

Новини України:В.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ повідомив, що вже є інформація про 136 лабораторно підтверджених випадків інфікування вірусом COVID-19.

Кількість заражень коронавірусом в Україні сягнула 136 випадків після ранкових данних про 113.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо"

"Станом на зараз ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених".

За його словами, зараз ці дані верифікуються, і кожного дня о 10:00 ЦГЗ буде разом з Кабміном і МОЗ оприлюднювати дані про захворювання на Covid-19, для того щоб їхня інформація не розходилась і вони озвучували одну цифру, яка повністю верифікована.