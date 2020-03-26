26 березня 2020 року - цей день в історії, свята, традиції, прикмети

Новини України:26 березня - 85-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 280 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 13 березня Юліанського календаря.

Яке свято 26 березня 2020

У цей день світ відзначає День хворих на епілепсію, або Фіолетовий день.

У США святкують День власного свята, День шпинату, День нуги, у В'єтнамі - День молоді, в Україні - День Національної гвардії, на Малі - День демократії, в Бангладеш - День незалежності, на Гавайських островах - День принца Кухіо.

Пам'ятні дати 26 березня, річниці та події

У 1812 році у Великий четвер землетрусом на 90% був зруйнований Каракас, близько 20 тисяч загиблих.

1828 року Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт. Шуберт - австрійський композитор, один з основоположників романтизму в музиці, автор понад 600 вокальних композицій, дев'яти симфоній, а також великої кількості камерних і сольних фортепіанних творів.

В 1839 році в Хенлі-на-Темзі була заснована щорічна гребна регата.

У1845 році в США був запатентований медичний пластир. У 1908 році в Канаді, на Острові Принца Едуарда були заборонені всі автомобілі.

В 1921 році була спущена на воду канадська шхуна «Блюноус», яка потім не програла жодних перегонів. Нині ця шхуна зображена на канадських десяти центах.

У 1934 році в Британії були введені іспити на водіння автомобіля.

У 1953 році американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту.

У 1966 році пірат Ісабело Майор і ще 7 осіб з його банди постали перед судом, всі були засуджені до довічного ув'язнення.

У 1982 році в Оквілле (Онтаріо) народилися перші в Канаді близнюки, зачаті в пробірці.

У 1995 році в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.

У 1999 році було зафіксовано появу вірусу «Меліса», що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 березня вшановує пам'ять Никифора-сповідника, який жив у кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць, присвячених богослов'я. У народі говорили: «На Никифора стежки чорніють, а сніг тривожиться».

Що сьогодні не можна робити

Вважається, що на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги. Саме тому 26 березня намагалися в ліс без особливої потреби не ходити. Не можна шкодити рослинам і деревам, інакше накличеш нещастя собі і близьким людям. Недобрий знак – поранитися або порізатися на Никифора.

Прикмети на 26 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - берези рясно «плачуть» соком - літо буде прохолодне і з дощами; - сонячний і сухий день – до багатого врожаю; - туман - до частих дощів влітку; - гуси хлюпаються у воді - різко потеплішає.

26 березня іменини

Іменини у Олександра, Терентія, Миколи, Христини, Михайла та Григорія.