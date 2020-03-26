"В Україні без опадів" - прогноз погоди на сьогодні

Новини України:кргідрометцнтр повідомив прогноз погоди на 26березня 2020 року.

В Україні у четвер, 26 березня, опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 10° морозу до 14° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"26 березня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на крайньому півдні 0-3° тепла; вдень 9-14° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.