В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків

Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних,дані МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1 випадок;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Запорізька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
- Київ — 34 випадки;
- Київська область — 24 випадки;
- Львівська область — 2 випадки;
- Луганська область — 1;
- Одеська область — 4;
- Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область — 2 випадки.