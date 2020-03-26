В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків

Новини України:За добу лабораторно підтверджено 43 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних,дані МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: