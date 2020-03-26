За добу до України повернулось 13,5 тисяч громадян

Новини України:13,5 тисяч українців за добу повернулися із закордону на батьківщину.

Минула доба позначилася збільшенням кількості наших співвітчизників, які поверталися в Україну - всього за добу 13,5 тисячі українців приїхали додому.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Загалом вчора український кордон перетнули майже 22 тисячі осіб, з яких понад 13,5 тисячі – українці, котрі повернулися із-за кордону. Також на виїзд оформлено 6670 іноземців", - повідомили у відомстві.

У взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів за минулу добу прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 15,3 тисячі осіб. Встановленим порядком здійснюється оформлення інформативних згод та пам’яток про самоізоляцію.

Також вказано, що минулої доби за сприяння Держприкордонслужби транспортними засобами, наданими місцевою владою та ДСНС, забезпечено перевезення через кордон майже 3,8 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.

Також вчора оформлено 2 евакуаційні потяги з Перемишля. Всього в Україну цими рейсами прибуло майже 1240 наших співвітчизників та 1 іноземець. Прикордонники разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу провели комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення серед пасажирів ознак захворювання на COVID-19.

Окрім того, в столичному аеропорту оформлено пасажирів з майже 30 евакуаційних авіарейсів.