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Поради, як правильно доглядати за речами під час пандемії COVID-19

Поради, як правильно доглядати за речами під час пандемії COVID-19
23:57 Чт, 26 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Всі знають про важливість самоізоляції і підтримування дистанції, якщо ви раптом опинилися в громадському місці.

Але чи достатньо цього щоб не захворіти під час пандемії коронавірусу?

За даними експертів, вірус здатний жити на предметах досить довгий час: наприклад, на одноразових рукавичках до восьми годин, а на пластиці до 5 днів. Тому повернувшись з вулиці, ми несемо патогенну мікрофлору додому. Фахівці уточнюють, що заразитися подібним способом складніше, ніж при прямому контакті з хворою людиною, але навіщо піддавати себе зайвому ризику?

В умовах пандемії правильний догляд за одягом може бути не зайвим, тим більше, це зовсім не складно, на думку фахівців CDC - Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Отже, після повернення додому зовсім необов’язково знімати і дезінфікувати весь одяг, особливо, якщо ви не були в осередку захворювання. Достатньо переодягнутися і помити руки. Або викинути рукавички, якщо ви носили на вулиці одноразові.

А ось якщо у вашій родині хтось захворів на Covid-19, елементарні запобіжні заходи під час прання і зберігання білизни все ж повинні бути:

  • При пранні необов’язково відокремлювати білизну хворої людини від інших речей, але торкатися до неї варто в рукавичках. Якщо такої можливості немає, обов’язково мийте руки.

  • Не витрушуйте брудну білизну, так ви сприяєте поширенню вірусу по повітрю. Краще відразу покладіть його в кошик або виперіть.

  • При пранні використовуйте максимально допустимий для тканини тепловий режим. Вірус чутливий до впливу високих температур. Оптимальною вважається температура 60 ° С.

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Карантин, Дезинфекция, Прання, Поради, Догляд, Речі, Covid-19.
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