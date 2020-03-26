Поради, як правильно доглядати за речами під час пандемії COVID-19

Але чи достатньо цього щоб не захворіти під час пандемії коронавірусу?
За даними експертів, вірус здатний жити на предметах досить довгий час: наприклад, на одноразових рукавичках до восьми годин, а на пластиці до 5 днів. Тому повернувшись з вулиці, ми несемо патогенну мікрофлору додому. Фахівці уточнюють, що заразитися подібним способом складніше, ніж при прямому контакті з хворою людиною, але навіщо піддавати себе зайвому ризику?
В умовах пандемії правильний догляд за одягом може бути не зайвим, тим більше, це зовсім не складно, на думку фахівців CDC - Центру з контролю і профілактики захворювань США.
Отже, після повернення додому зовсім необов’язково знімати і дезінфікувати весь одяг, особливо, якщо ви не були в осередку захворювання. Достатньо переодягнутися і помити руки. Або викинути рукавички, якщо ви носили на вулиці одноразові.
А ось якщо у вашій родині хтось захворів на Covid-19, елементарні запобіжні заходи під час прання і зберігання білизни все ж повинні бути:
При пранні необов’язково відокремлювати білизну хворої людини від інших речей, але торкатися до неї варто в рукавичках. Якщо такої можливості немає, обов’язково мийте руки.
Не витрушуйте брудну білизну, так ви сприяєте поширенню вірусу по повітрю. Краще відразу покладіть його в кошик або виперіть.
При пранні використовуйте максимально допустимий для тканини тепловий режим. Вірус чутливий до впливу високих температур. Оптимальною вважається температура 60 ° С.