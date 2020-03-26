Поради, як правильно доглядати за речами під час пандемії COVID-19

Новини України:Всі знають про важливість самоізоляції і підтримування дистанції, якщо ви раптом опинилися в громадському місці.

Але чи достатньо цього щоб не захворіти під час пандемії коронавірусу?

За даними експертів, вірус здатний жити на предметах досить довгий час: наприклад, на одноразових рукавичках до восьми годин, а на пластиці до 5 днів. Тому повернувшись з вулиці, ми несемо патогенну мікрофлору додому. Фахівці уточнюють, що заразитися подібним способом складніше, ніж при прямому контакті з хворою людиною, але навіщо піддавати себе зайвому ризику?

В умовах пандемії правильний догляд за одягом може бути не зайвим, тим більше, це зовсім не складно, на думку фахівців CDC - Центру з контролю і профілактики захворювань США.