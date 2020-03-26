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Четвер, 26.03.2020
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
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Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину

Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
17:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року.

Про це повідомляється на сайті МОН.

“Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином”, – зазначила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Так, перший сценарій передбачає, що карантин завершується до 1 тижня червня.

Згідно з ним, усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.

Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО.

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Другий сценарій передбачає, що карантин продовжується до початку серпня.

Відповідно до цього сценарію, усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.

Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

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Студенти, Школярі, МОН України, План дій, Запасний варіант.
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