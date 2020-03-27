"Бориспіль" продовжує приймати евакуаційні рейси з українцями (Відео)

Одночасно з прикордонним контролем, першочергово пасажири проходять температурний скринінг. Також громадяни заповнюють анкети про добровільну самоізоляцію та отримують пам'ятки. А у залі прибуття пасажирам проводять експрес-тести й повідомляють про необхідні заходи безпеки. 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.