Скачать
П'ятниця, 27.03.2020

"Бориспіль" продовжує приймати евакуаційні рейси з українцями (Відео)

Одночасно з прикордонним контролем, першочергово пасажири проходять температурний скринінг. Також громадяни заповнюють анкети про добровільну самоізоляцію та отримують пам'ятки. А у залі прибуття пасажирам проводять експрес-тести й повідомляють про необхідні заходи безпеки. 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.
Укринформ
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Эвакуация, "Кордон", Бориспіль, Аеропорт Бориспіль.
14:47 Сьогодні Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся