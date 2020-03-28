Коли очікувати пік епідемії в Україні: думка експерта

Новини України:Через 2-3 тижні виникне пік захворюваності на коронавірус в Україні. Згодом, в умовах літнього потепління, епідемія може послабитись завдяки опроміненню.

Доведено, що ультрафіолетове випромінювання виконує дезінфікуючу дію. Тому, чим довшою буде тривалість інсоляції (опромінення поверхні сонячним світлом) в літній період, тим меншою буде циркуляція збудника в навколишньому середовищі. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

Він додав, що хоча поодинокі випадки захворювання можуть реєструватися і в літній період, але не буде такої масовості. Відповідно, це дасть можливість підготувати медичну систему до нового спалаху.

"Я переконаний, що восени цей вірус повернеться, і спробує доробити свою "брудну" справу, яку не встигне, наприклад, зараз в умовах літнього періоду",– зазначив Святослав Протас.

За словами ексголови Державної СЕС, не виключено, що це може розтягнутися в часі. Циркуляція збудника припиняється тільки за двох умов:

Збудник втрачає можливість інфікувати людей;

Люди набувають імунітет і можливість протистояти цьому збуднику.

Він пояснив, що захист можна здобути тільки двома шляхами. Перший – штучний, втім, відомо, що на сьогодні немає вакцини від коронавірусу. Другий – природний, тобто, перехворівши.

Святослав Протас відзначив: для того, щоб сформувався так званий колективний імунітет, імунний прошарок в людській популяції, потрібно, аби перехворіли від 30% до 70% населення.

"Ми розуміємо, що протягом 2 років ці 70% населення можуть перехворіти, і тільки тоді циркуляція збудника припиниться", – розповів ексголова Державної СЕС.

На його думку, жодні карантинні заходи не зупиняють циркуляцію збудника. Вони зменшують інтенсивність епідемічного процесу, і розтягують його в часі. Це дуже важливо, тому що медична система України не витримає таке навантаження.

"Ми просто завалимо лікарні хворими людьми. В умовах відсутності специфічного лікування і профілактики, єдиними ліками на сьогодні є дисциплінованість суспільства", – наголосив колишній головний санітарний лікар України.

На питання, чи буде готова Україна зустріти другу хвилю коронавірусу, він відповів, що важливо розуміти 2 моменти.

Перше. Українці як пересічні громадяни можуть зміцнити свій імунітет.

Друге. Держава повинна зміцнити свої медичні системи, науку, яка могла б дати хоча б шанс на те, що буде розроблено якийсь специфічний лікарський чи профілактичний засіб, відповідні вакцини. Більша зона відповідальності – в держави, тому що в питаннях колективної безпеки, індивідуальні засоби захисту мають дуже низький ефект.

"Ми тільки можемо говорити про зміцнення особистого імунітету. Це, безумовно, здоровий спосіб життя, вакцинація проти того ж грипу. Тому що навіть це підіймає рівень неспецифічного, загального противірусного імунітету",– повідомив Святослав Протас.