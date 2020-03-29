МОЗ дало поради для мешканців багатоквартирних будинків

Новини України:МОЗ дало українцям, які мешкають в багатоквартирних будинках, поради, як захистити себе на час карантину.

Мешканцям багатоквартирних будинків для зменшення ризику захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, варто уникати скупчень людей у ліфтах та під’їздах.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ України "Коронавірус_інфо".

"Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, уникайте скупчень людей у ліфтах та під’їздах. Подбайте про дезінфекцію дверей, поручнів, кнопок. Якщо ви все-таки опинилися в ліфті не самі, забезпечте максимально можливу дистанцію між сусідами", - повідомили у МОЗ.

Рекомендується також роздрукувати наліпки-підказки для підлоги в ліфті й таким чином знизити ризик інфікування. Для цього МОЗ навіть підготувало спеціальний макет, який можна роздрукувати.