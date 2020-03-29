Нацрада закликає забезпечити сурдопереклад інформації про коронавірус

Новини України:В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рекомендує вітчизняним медіа забезпечити субтитрування або сурдопереклад випусків новин та виступів представників органів влади з питань поширення коронавірусу Covid-19, а також запроваджених в Україні заходів протидії йому. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Національна рада звертається до загальнонаціональних, регіональних і місцевих телекомпаній з проханням віднайти можливості для забезпечення інформування нечуючих та слабочуючих людей життєво необхідною інформацією про надзвичайну епідеміологічну ситуацію в країні», - наголошується в повідомленні.

У Нацраді нагадали, що 2010 року в Україні набула чинності Конвенція про права інвалідів. Зокрема, в ній ідеться про право на свободу шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї нарівні з іншими, користуючись за власним вибором усіма формами спілкування. Для реалізації цього права цей міжнародний документ пропонує спонукати ЗМІ й приватні підприємства, що надають послуги широкій аудиторії, зокрема через Інтернет, до надання інформаційних послуг у доступних і придатних для інвалідів форматах.

«Загрози, які несе пандемія Covid-19, стосуються кожної країни і кожної людини, адже перед ними всі рівні, і щоб протистояти цьому глобальному виклику, потрібно об’єднувати зусилля та за можливості виконувати важливі соціальні функції», - закликає регулятор.