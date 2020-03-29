Скачать
Неділя, 29.03.2020
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
Родини Героїв Небесної сотні вимагають повернути "справи Майдану" Трепаку
Родини Героїв Небесної сотні вимагають повернути "справи Майдану" Трепаку
Динамо продовжило карантин
Динамо продовжило карантин
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії

ЄС закликав уряд належно профінансувати Суспільне

ЄС закликав уряд належно профінансувати Суспільне
18:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Суспільний мовник раніше закликав Кабмін не урізати йому 480 млн грн видатків під час перегляду держбюджету.

Європейський Союз та ще п'ять країн закликали уряд України забезпечити належне фінансування Суспільного. Про це йдеться у їхній заяві, яку розмістило Посольство Японії в Україні у Facebook.

"У часи кризи, спричиненої Covid-19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об'єктивного інформування громадян. ЄС, Німеччина, Японія, Швеція, Британія та США підтримують Суспільне і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії", - наголошується в заяві.

Зокрема, зазначалося, що бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України у 2020 році мав би становити 1 млрд 711 млн 516 тис. грн, а зменшення бюджету Суспільного ще на майже 480 млн грн, а також сплата телерадіокомпанією державного боргу перед компанією «Євроньюз» у сумі близько 350 млн грн призведе до зменшення фінансування на 830 млн грн. «Внаслідок такого перегляду державного бюджету країна може залишитись без Суспільного мовника. Позбавлення фінансування культури та інформаційної сфери призведе до деградації та дезінформації, що стануть складними викликами для нашої держави», - наголошувалося у зверненні.

В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років

Водночас Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 29 березня, повідомив, що Кабмін залишив на діяльність Суспільного в держбюджеті фінансування в розмірі 1,2 млрд. грн.

«Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення є особливо важливим у кризові часи. Саме тому на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для Суспільного», - заявив він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЄС, Финансі, Суспильне, Євросоюз, Фінансування, Суспільне мовлення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ЇЇ голос звучав 22 мільярда разів! Згадуємо подробиці життя Квітки Цісик
02 Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину
03 Новинки декору, які прикрасять ваше житло
04 Статистика зареєстрованих випадків коронавірусу у світі
05 В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
В Україну прибудуть літаки з медичним вантажем
В Україну прибудуть літаки з медичним вантажем
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся