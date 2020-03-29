ЄС закликав уряд належно профінансувати Суспільне

Новини України:Суспільний мовник раніше закликав Кабмін не урізати йому 480 млн грн видатків під час перегляду держбюджету.

Європейський Союз та ще п'ять країн закликали уряд України забезпечити належне фінансування Суспільного. Про це йдеться у їхній заяві, яку розмістило Посольство Японії в Україні у Facebook.

"У часи кризи, спричиненої Covid-19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об'єктивного інформування громадян. ЄС, Німеччина, Японія, Швеція, Британія та США підтримують Суспільне і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії", - наголошується в заяві.

Зокрема, зазначалося, що бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України у 2020 році мав би становити 1 млрд 711 млн 516 тис. грн, а зменшення бюджету Суспільного ще на майже 480 млн грн, а також сплата телерадіокомпанією державного боргу перед компанією «Євроньюз» у сумі близько 350 млн грн призведе до зменшення фінансування на 830 млн грн. «Внаслідок такого перегляду державного бюджету країна може залишитись без Суспільного мовника. Позбавлення фінансування культури та інформаційної сфери призведе до деградації та дезінформації, що стануть складними викликами для нашої держави», - наголошувалося у зверненні.

Водночас Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 29 березня, повідомив, що Кабмін залишив на діяльність Суспільного в держбюджеті фінансування в розмірі 1,2 млрд. грн.

«Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення є особливо важливим у кризові часи. Саме тому на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для Суспільного», - заявив він.