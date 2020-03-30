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Понеділок, 30.03.2020
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Кількість хворих зросла: 480 інфікованих, 9 осіб померли

Кількість хворих зросла: 480 інфікованих, 9 осіб померли
11:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 станом на 10:00 30 березня.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на 10:00 30 березня в Україні 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом за добу ми зареєстрували 60 випадків. Всього ми маємо 11 летальних випадків, з них 2 в Київській області, і 6 пацієнтів, які повністю одужали”, - сказав Ляшко.

Наразі, за його словами, найбільше випадків зареєстровано в м. Києві - 102 випадки, Київська область - 49 випадків, Чернівецька область - 75 (16 за минулу добу) випадків, Тернопільська область - 60 випадків, Івано-Франківська область - 41, Черкаська область - 50 випадків.

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Серед захворілих 22% становлять люди віком від 50 до 59 років , 21% - від 30 до 39 років , 20% від 40 до 49 років. Більше за офіційною статистикою хворіють жінки - 52% від усіх захворілих.

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Статистика, Карантин, Україна, Коронавірус, Регіони, Covid-19, Поширення, Заражені.
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