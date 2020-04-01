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Детальний прогноз синоптичної ситуації в Україні з 1 по 5 квітня

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Детальний прогноз синоптичної ситуації в Україні з 1 по 5 квітня
08:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні найближчими днями прогнозується до 8° морозу вночі та до 8° тепла вдень, опади не очікуються.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; в Карпатах вдень 0-3° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 1 квітня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 5-7° тепла, на Київщині вдень 3-8° тепла.

2-3 квітня синоптики в Україні опади не прогнозують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 2 квітня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, 3 квітня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 2 квітня 4-9° морозу, 3 квітня 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 2-3 квітня опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2 квітня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; 3 квітня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 4- 5 квітня без опадів, лише 4 квітня в Карпатах, вдень і на півночі Лівобережжя невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 4 квітня 0-6° тепла, 5 квітня від 3° тепла до 3° морозу; вдень 6-12° тепла, на Закарпатті, півдні країни, 4 квітня і на сході країни до 15°.

На Київщині 4- 5 квітня без опадів. Температура вночі 4 квітня 1-6° тепла, 5 квітня від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла.

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Погода, Прогноз, Синоптики, Україна, Регіони, Похолодання.
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