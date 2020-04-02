8-го квітня можна буде побачити найяскравіший повний місяць 2020 року

Новини України:Мешканці Землі зможуть спостерігати яскравий повний місяць, який повинен стати найбільшим і найпомітнішим за весь 2020 рік.

Це повний місяць носить поетичну назву "рожевий місяць", так як знаменує початок цвітіння земляних флоксів, повідомляє Daily Express.

Коли Місяць рухається навколо нашої планети, її орбіта має форму овалу. В результаті супутник Землі стає ближче або далі від нас.

Якщо під час повного місяця Місяць наближається до перигей або до найнижчої орбітальної точці від Землі, астрономи називають цю подію суперповнею. Протилежність цього явища, спостерігається під час повного місяця в апогеї або в найвищій точці віддаленості від Землі.

Астрономи з EarthSky підкреслюють, що квітневий повний місяць покаже найбільший місяць в 2020 році. Очікується, що Місяць досягне своєї найнижчої орбіти увечері 7 квітня. "Рожевий місяць" буде максимально яскравим в досвітні години 8 квітня. В астрономії суперповнею вважається момент проходження Місяця в межах 90% від перигею. Наступного разу місяць такої величини і яскравості можна буде побачити 27 квітня і 26 травня 2021 року.