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На коли очікувати пік епідемії в Україні

На коли очікувати пік епідемії в Україні
16:42 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Facebook

Новини України:Тому карантин в Україні може бути продовжено до 15 травня.

В Україні пік епідемії коронавірусу очікується між 15 і 25 квітня. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Ось чому карантин в Україні може бути продовжено до 15 травня. На сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 669 випадків інфікування коронавірусом. 17 наших співвітчизників загинуло", - заявив Геращенко.

Він додав, що насправді інфікованих Covid-19 в Україні набагато більше.

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"Є ті, хто заразилися коронавірусом, симптоми якого дуже схожі з грипом, але не повідомляють про це медикам, і при цьому сидять вдома, не наражаючи на небезпеку інших. Інша частина інфікованих переносять Covid-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але при цьому такі інфіковані особи можуть заражати інших", - заявив Геращенко.

Геращенко заявив, що "не варто займатися самообманом", " важкі часи ще попереду. Він також запропонував порівняти динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії: 28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А всього за 21 день серед інфікованих були вже 25 496 жертв вірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже за 11 днів - 669 інфікованих.

Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує

"Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - додав Геращенко.

Епідемія зупиняється лише тоді, коли інфікований до моменту виявлення у нього захворювання, за статистикою, встигає заразити менше як одну людину.

Геращенко закликав усвідомити свою відповідальність за своє здоров'я і життя своїх співгромадян і залишатися вдома.

Як повідомлялося, в Україні кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася до 669 осіб.

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Эпидемия, Медицина, Карантин, Пандемия, Антон Геращенко, Коронавірус.
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