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Суд в режимі відеоконференції: розгляд скарг на вирок Дронова і Зайцевої пройде без преси

Суд в режимі відеоконференції: розгляд скарг на вирок Дронова і Зайцевої пройде без преси
14:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Суд розглядатиме касаційні скарги на вирок засуджених Геннадія Дронова та Олени Зайцевої в режимі відеоконференції.

Київський районний суд Харкова в режимі відеоконференції з Верховним судом проведе розгляд касаційних скарг на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої, без ЗМІ через карантин. Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, призначений на 3 квітня в режимі відеоконференції з Верховним судом розгляд касаційних скарг захисників Зайцевої та Дронова відбудеться без представників ЗМІ та осіб, які не є учасниками судового засідання у зв’язку з тимчасовими заходами з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

"В зв’язку з чим до зали судових засідань будуть допущені потерпілі, їх представники, захисники, цивільні позивачі та цивільні відповідачі", — йдеться в повідомленні.

Також суд інформує, що для представників засобів масової інформації, що у разі зацікавленості результатами розгляду зазначених скарг, існує можливість запису відеоконференції судового засідання на флеш накопичувач, який ви можете залишити для цього на пункті пропуску до суду працівникам Служби судової охорони та отримати його після завершення відеоконференції.

Як повідомлялося, Верховний Суд 3 квітня розгляне касаційні скарги на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Нагадаємо, адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без руху через допущені помилки і дали час на її виправлення.

Також раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.

Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

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ДТП, Суд, Верховній суд, Геннадий Дронов, Харків, Олена Зйцева, Харківське ДТП.
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