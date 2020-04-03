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Кабмін забов'язав банки,магазини та аптеки видавати клієнтам маски

Кабмін забов'язав банки,магазини та аптеки видавати клієнтам маски
17:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кабмін забов'язав підприємства та заклади які працюють під час карантину забезпечувати персонал та відвідувачів засобами індивідуального захисту.

Кабінет міністрів зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв’язку та телекомунікацій і закладів з їх ремонту запровадити захист очей та обличчя, а також надавати відвідувачам такі засоби, в тому числі самостійно виготовлені маски.

Про це йдеться у постанові уряду № 255 від 2 квітня, оприлюдненій на урядовому порталі.

"Заборонити до 24 квітня 2020 року...роботу суб’єктів господарювання, ...крім торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться у постанові.

Кабмін розширив перелік установ, котрі можуть працювати під час карантину

 Документом також дозволено провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема, захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також дозволено торговельну діяльность та діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема, захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

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Все по темі:

Банк, Кабмин, Маска, Аптека, Карантин, Магазин, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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