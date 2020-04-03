Україна отримала чергову партію меддопомоги

Новини України:Респіратори, експрес-тести, костюми та захисні окуляри доставили в Україну з Китаю та Женева.

До Києва прибув черговий вантаж з Китаю з кількома тисячами респіраторів та захисних костюмів. Крім того, Україна отримала від МКЧХ 100 тисяч ПЛР-тестів.

Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

"До Києва прибув черговий вантаж з Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів. Стільки ж костюмів захисту. 300 тисяч експрес-тестів а також 40 тисяч пар захисних окулярів", - сказав Президент.

З його слів, на місцях ці окуляри мають бути розподілені серед медичних працівників.

"Окремою доставкою в Україну прибули вже сто тисяч тестів ПЛР, а також із Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету червоного хреста", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що цей, і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються по регіонам країни.