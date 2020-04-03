Українські лікарі відправляться до Італії боротися з коронавірусом

Новини України:Фахівців, які відправляться до Італії долати коронавірус, визначать Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші — Міністерством внутрішніх справ.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", — наголосив Президент.

Так, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона — проживання та харчування.

"Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього", — зазначив Глава держави.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.