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У Львові двоє медпрацівників інфікувалося коронавірусом

У Львові двоє медпрацівників інфікувалося коронавірусом
15:07 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:У львівських медиків лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію.

У Львові у двох лікарів підтвердили коронавірус.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для ПЛР-тестування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з медиків — це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. У лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря.

Також вказано, що другий лікар — з 5-ої міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Медик, Львів, Львівська область, Коронавірус, Covid-19.
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