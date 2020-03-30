У Львові виявили ще двох осіб з коронавірусом, серед них - водійка трамваю

Новини України:У двох жінок зі Львову експрес-телести виявили інфекцію COVID-19.

У Львові позитивні результати експрес-тестів на коронавірус отримали дві жінки.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, передає.

"Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові. Важливо — це результати саме експрес-тестів. Ми почали їх масово застосовувати в комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження", — написав Садовий.

Так, перший випадок виявлено в пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією. Всі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.

"Другий випадок — водійка трамваю (1970 р.н.). В неї жодних симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Тестуємо всіх водіїв", — повідомив мер.