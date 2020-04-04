За добу в Україні зафіксовано 636 нових підозр на коронавірус

Вчора в Україні медики отримали майже удвічі більше повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19, ніж за попередню добу.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу, це майже удвічі більше ніж за попередню добу",- сказав Ляшко.
Також за його словами, протягом доби було здійснено 9 158 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, в тому числі було 112 викликів через підозру саме на COVID-19.
"За результатами цих 112 викликів, 90 осіб було госпіталізовано",- додав Ляшко.