За добу в Україні зафіксовано 636 нових підозр на коронавірус

Новини України:Вчора медики отримали удвічі більше повідомлень про підозру на COVID-19, ніж попередньої доби.

Вчора в Україні медики отримали майже удвічі більше повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19, ніж за попередню добу.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу, це майже удвічі більше ніж за попередню добу",- сказав Ляшко.

Також за його словами, протягом доби було здійснено 9 158 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, в тому числі було 112 викликів через підозру саме на COVID-19.

"За результатами цих 112 викликів, 90 осіб було госпіталізовано",- додав Ляшко.