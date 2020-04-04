Президент: медичній системі в Україні має приділятися особлива увага

Новини України:Президент заслухав інформацію про ситуацію на Тернопільщині, де виникли проблеми з найбільшою кількістю заражених лікарів та невиплатою зарплат.

Всі звернення щодо лікарів та медичних закладів в Україні мають перевірятися. Їм має приділятися особлива увага. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми отримали неймовірно багато звернень за останні кілька днів. Ми знали, що українська медична система не повністю готова до таких викликів як епідемія. Адже протягом усіх років незалежності її просто знищували. Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи півроку. Але я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага. Звернення повинні перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати. Крок за кроком», – сказав Зеленський.

Президент заслухав інформацію про ситуацію на Тернопільщині, де виникли проблеми з найбільшою кількістю заражених лікарів та невиплатою зарплат. Головний санітарний Віктор Ляшко поінформував, що гроші на виплати були знайдені, і вже скоро їх почнуть виплачувати.

Також під час наради було додатково обговорено стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Нині правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.

«Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного – води чи світла? Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 25 березня в Україні оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу і продовжено карантин до 24 квітня.

29 березня уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.