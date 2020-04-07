З 7-го квітня тільки 19 пунктів пропуску на кордоні будуть працювати

Новини України:З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

При цьому, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Зокрема, внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р „Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення“. З врахуванням змін з 00:00 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

“Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом”, - додається у повідомленні.

Відмічається, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає.

Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи.